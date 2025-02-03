Украинское командование не прекращает попыток усилить группировку ВСУ в Курской области и удержаться там до гипотетических переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Безусловное возвращение: европейские компании хотят заместить американский СПГ российским газом
- Пожар на объекте в Изюмском районе Харьковщины: на Украине поражён единственный в стране завод по газопереработке
- Власти Литвы пригрозили тюремным сроком лидеру белорусской оппозиции Тихановской за печать фиктивных паспортов
Свежие комментарии