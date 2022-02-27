Россичя ждет на переговоры Украину

Переговоры российской и украинской делегаций должны пройти сегодня хотя бы в конце дня, мяч на стороне Киева, и ему не стоит тянуть с ответом, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.