Авторадио

920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Зеля готовит себе побегЗеленский заявил,...
  • Yvan
    Давно пора национализировать ЦБ и отвязать его от МВФ.США обдумывают са...
  • Александр
    Что еще нужно перенести, отменить, запретить, отключить в России, что-бы, наконец-то, перекрыли поставку нефти, газа ...Евросоюз анонсиро...

Россичя ждет на переговоры Украину

Переговоры российской и украинской делегаций должны пройти сегодня хотя бы в конце дня, мяч на стороне Киева, и ему не стоит тянуть с ответом, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх