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В ХМАО снова горят леса. В округе тушат пять пожаров площадью 116 гектара

В ХМАО снова горят леса. В округе тушат пять пожаров площадью 116 гектара

В Ханты-Мансийском автономном округе, где установилась жаркая погода, снова горят леса. Как сообщает департамент недропользования Югры, сейчас в регионе зафиксировано пять лесных пожаров на землях Кондинского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 116,70 гектара.

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