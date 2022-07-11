В ХМАО снова горят леса. В округе тушат пять пожаров площадью 116 гектара

В Ханты-Мансийском автономном округе, где установилась жаркая погода, снова горят леса. Как сообщает департамент недропользования Югры, сейчас в регионе зафиксировано пять лесных пожаров на землях Кондинского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 116,70 гектара.