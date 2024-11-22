Золотые апельсины: цены на цитрусовые в Крыму выросли почти на 20%

Среди регионов России самая высокая цена на апельсины в октябре фиксировалась в Крыму и Севастополе: килограмм цитруса стоил чуть больше 260 рублей, на втором месте Калмыкия -220 рублей, затем Краснодарский край.
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