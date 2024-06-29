В Севастополе работает ПВО. Военные ведут отражение ракетной атаки. Появились данные о пострадавших.Ранее официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, все службы приведены в состояние боевой готовности.
Севастополь под новой ракетной атакой врага: Есть пострадавшие
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Севастополь под новой ракетной атакой врага после 23 июня за который так никто и не ответил. А то что на фронте это бойцы стоят и наступая дерутся насмерть. И списывать на них ответку не корректно! Вот никто не спросит, а генералы у Соловьёва сами вопрошают, почему не разрушены 4 ж\д моста и 2 тоннеля на Западе "У"? Ну объясните, Путин, народу почему?
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