Севастополь под новой ракетной атакой врага: Есть пострадавшие

ГБ

Геннадий Бережнов

Севастополь под новой ракетной атакой врага после 23 июня за который так никто и не ответил. А то что на фронте это бойцы стоят и наступая дерутся насмерть. И списывать на них ответку не корректно! Вот никто не спросит, а генералы у Соловьёва сами вопрошают, почему не разрушены 4 ж\д моста и 2 тоннеля на Западе "У"? Ну объясните, Путин, народу почему?