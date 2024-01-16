Обсуждение в Давосе темы некой угрозы «пандемии Х», способной выкосить в 20 раз больше народа, чем первая и вторая волны ковида, вызвала оживлённое обсуждение в соцсетях.
БОЛЕЗНЬ X: В 2025-М ВСЕМ ПРИГОТОВИТЬСЯ К СТРАШНОМУ
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Нет возможности применить ЯО не химическое то биологичское уже столько раз?
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3 час.
sawa beli
А не ударить по этим «ученным» где они выводят эту гадость искандерами.А какой выход?
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2 час.
рашид насрутдинов
Все создается искусственно и гадать здесь не надо! Эту ВОЗ и подобные структуры надо просто разогнать!
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1 час.
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