БОЛЕЗНЬ X: В 2025-М ВСЕМ ПРИГОТОВИТЬСЯ К СТРАШНОМУ

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Нет возможности применить ЯО не химическое то биологичское уже столько раз?
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3 час.
sawa beli
А не ударить по этим «ученным» где они выводят эту гадость искандерами.А какой выход?
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2 час.
рашид насрутдинов
Все создается искусственно и гадать здесь не надо! Эту ВОЗ и подобные структуры надо  просто разогнать!
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1 час.

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