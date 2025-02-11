Уссурийские десантники спасли мирных жителей из-под обстрела ВСУ

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Бойцы Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения провели эвакуацию мирных жителей из населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ.
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