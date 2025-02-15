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Степашин: Визит Трампа в Москву на День Победы 9 мая станет фурором

Степашин: Визит Трампа в Москву на День Победы 9 мая станет фурором

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться 9 мая в Москве, сказал экс-глава правительства Сергей Степашин.

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