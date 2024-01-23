Некоторые федеральные трассы опаздывают со сроками постройки

Стало известно, что несколько участков федеральных трасс не будет построено вовремя. Финальные сроки постройки нескольких отрезков российских дорог были пересмотрены, о чем сообщили в издании «Коммерсантъ».
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