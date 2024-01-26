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Вице-спикера Госдумы предлагают объявить иноагентом 

Вице-спикера Госдумы предлагают объявить иноагентом 

Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер Владислав Даванков может быть объявлен иностранным агентом за то, что его кампанию, “вероятно”, прямо поддерживает из Израиля иноагент Максим Кац, и опосредованно через еще одного либерального кандидата Бориса Надеждина и несостоявшегося кандидата Екатерину Дунцову – олигарх-иноагент Михаил Ходорковский.

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