Вице-спикера Госдумы предлагают объявить иноагентом 

Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер Владислав Даванков может быть объявлен иностранным агентом за то, что его кампанию, “вероятно”, прямо поддерживает из Израиля иноагент Максим Кац, и опосредованно через еще одного либерального кандидата Бориса Надеждина и несостоявшегося кандидата Екатерину Дунцову – олигарх-иноагент Михаил Ходорковский.