В Луганске задержан ещё один фигурант дела о подрыве в Москве экс-сотрудника СБУ

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в Луганске задержан гражданин Украины, принимавший участие в подготовке подрыва в Москве автомашины экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.
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