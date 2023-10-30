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Свежая карта Марса от SWIM с локациями, где обнаружен водяной лёд, поможет выбрать идеальное место для высадки первой экспедиции

Свежая карта Марса от SWIM с локациями, где обнаружен водяной лёд, поможет выбрать идеальное место для высадки первой экспедиции

Программа по исследованию подповерхностного водяного льда Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), спонсируемая NASA, представила последнюю карту Марса, на которой отражены регионы со слоями подповерхностного льда.

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