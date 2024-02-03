В петербургском метро мужчину ударили по голове с требованием уступить место

Петербургская полиция разыскивает злоумышленника, ударившего по голове пассажира метро. Все произошло около 19:30 в минувшую пятницу, 2 февраля, в вагоне метро на перегоне от станции «Черная речка» до «Пионерской», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.