В петербургском метро мужчину ударили по голове с требованием уступить место

Петербургская полиция разыскивает злоумышленника, ударившего по голове пассажира метро. Все произошло около 19:30 в минувшую пятницу, 2 февраля, в вагоне метро на перегоне от станции «Черная речка» до «Пионерской», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
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