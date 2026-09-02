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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливия Майлз в четвертый раз подряд признана новичком месяца женской НБА

Защитница « Миннесоты » Оливия Майлз в очередной раз получила награду новичку месяца женской НБА. В августе 23-летняя баскетболистка в среднем набирала 20,6 очка, отдавала 6,5 передачи и совершала 4,3 подбора за матч.

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