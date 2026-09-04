Театр абсурда
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Театр абсурда

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Временный поверенный Германии в России Финке заявил, что «Россия сожгла все дипломатические мосты». А они ни одного моста не сожгли, вот лицемеры

Временный поверенный Германии в России Финке заявил, что «Россия сожгла все дипломатические мосты». А они ни одного моста не сожгли, вот лицемеры

В Германии за последние сутки произошли три подозрительных инцидента - две предполагаемые диверсии против энергетической инфраструктуры в Бранденбурге и Бергхайме, а также взрыв возле вокзала в Аугсбурге.

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