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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд забил 300 голов на клубном уровне – за 368 матчей

Эрлинг Холанд достиг отметки в 300 голов на клубном уровне.  Сегодня форвард «Манчестер Сити» забил победный мяч в ворота «Ковентри» в 3-м туре АПЛ (1:0).

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