Експерт: УПЦ МП залишилася залежною від РПЦ Собор Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), як відзначають українські релігієзнавці, не тільки не прояснив ситуацію, але навпаки, посилив розуміння процесів, що відбуваються в церкві Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій Раді національної безпеки та оборони рекомендується застосувати персональні санкції проти патріарха Російської православної церкви […] Сообщение Експерт: УПЦ МП залишилася залежною від РПЦ появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.