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Ван Бронкхорст перед матчем с «Барсой»: «Фейеноорд» играет против соперника, способного выиграть ЛЧ. Я не боюсь – воспринимаю это как вызов»

Главный тренер « Фейеноорда » Джованни ван Бронкхорст  заявил об отсутствии страха перед «Барселоной» перед матчем Лиги чемпионов.

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