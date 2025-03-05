Ивлеева продала свой роскошный особняк и оплатила многомиллионный долг

Блогерша выплатила налоговой 20 млн рублей. Новоиспеченная жена ведущего телеканала «Культура» Филиппа Бегака Настя Ивлеева наконец продала свой роскошный трехэтажный дом в подмосковной Истре, где жила с бывшим мужем Элджеем.
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