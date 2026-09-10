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Происшествия

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В Хабаровске сотрудникам полиции вручили ключи от нового служебного транспорта

В краевой столице начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей Шабашов в торжественной обстановке вручил сотрудникам различных подразделений и подчиненных территориальных органов МВД России ключи от 40 новых служебных транспортных средств.

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