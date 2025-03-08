Больше не «царица морей»: состояние ВМС Великобритании Вслед за анализом положения воздушной и сухопутной составляющей британских ВС настала очередь разобраться, как обстоят дела с флотом.
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Больше не «царица морей»: состояние ВМС Великобритании Вслед за анализом положения воздушной и сухопутной составляющей британских ВС настала очередь разобраться, как обстоят дела с флотом.
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