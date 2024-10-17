Умер солист One Direction: что известно, причины, был ли это суицид

Солист группы One Direction Лиам Пейн скончался в Буэнос-Айресе. Что об этом известно, правда ли, что у него были проблемы с наркотиками и алкоголем? Как умер Лиам Пейн Глава системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи города Альберто Кресенти сообщил, что тело артиста нашли у одного из отелей аргентинской столицы.
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