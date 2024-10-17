Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 468 подписчиков

Умер солист One Direction: что известно, причины, был ли это суицид

Солист группы One Direction Лиам Пейн скончался в Буэнос-Айресе. Что об этом известно, правда ли, что у него были проблемы с наркотиками и алкоголем? Как умер Лиам Пейн Глава системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи города Альберто Кресенти сообщил, что тело артиста нашли у одного из отелей аргентинской столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх