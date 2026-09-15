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Воронежские новости

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Хоккеисты воронежского «Бурана» победили «Рязань-ВДВ» 2:1

Хоккеисты воронежского «Бурана» победили «Рязань-ВДВ» 2:1

В упорном матче против «Рязани-ВДВ» «Буран» одержал победу со счетом 2:1, забив победную шайбу на 56-й минуте.

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