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Лента новостей Крыма

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Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России

Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, передает РИА Новости"Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины.

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