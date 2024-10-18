Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, передает РИА Новости"Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии