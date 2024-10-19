Сотрудники Росгвардии изъяли 23 единицы оружия у жителей Поморья за неделю

Силовики провели 185 проверок условий хранения оружия и выявили 19 нарушений установленных правил его оборотаСиловики провели 185 проверок условий хранения оружия и выявили 19 нарушений установленных правил его оборотаВ подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области за прошедшую поступило 484 заявления на выдачу, переоформление регистрационных и разрешительных документов от граждан и юридических лиц.