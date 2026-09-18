Третий этап Гран-при России среди юниоров пройдет в Москве

Третий этап Гран-при России среди юниоров «Рапсодия льда» пройдет в Москве на арене «Мечта». Соревнования состоятся с 12 по 14 октября.
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