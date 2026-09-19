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Царьград

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Правительство РФ утвердило семь коротких рабочих недель в 2027 году

Правительство РФ утвердило семь коротких рабочих недель в 2027 году

В 2027 году россиян ждут семь сокращенных рабочих недель: две трехдневные в феврале и ноябре и пять четырехдневных в марте, мае, июне и декабре.

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