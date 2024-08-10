Автобус №214 в Челябинске меняет маршрут

Автобус №214 меняет схему движения по северо-западу Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с понедельника, 12 августа, маршрут №214 «Улица Братьев Кашириных – поселок Прудный» изменяется.
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