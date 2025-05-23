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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» проиграла все 14 матчей в финалах Востока начиная с 2009 года. От «Флориды» – 6 поражений подряд

«Харрикейнс» проиграли «Флориде» (0:5) в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0-1).

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