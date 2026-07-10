Основатель УК «Группа КОМФОРТ» Яценко указал на необходимость пересмотра тарифов на содержание домов

Основатель и генеральный директор УК «Группа КОМФОРТ» Алексей Яценко заявил «Известиям», что рост стоимости материалов и услуг приводит к дисбалансу между расходами управляющих компаний и тарифами на содержание многоквартирных домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии