Несколько дней назад президент Путин подтвердил необходимость создания некой буферной зоны в украинском приграничье, которая обезопасила бы Курскую, Брянскую и Белгородскую области от обстрелов и рецидива «Суджи-2».
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