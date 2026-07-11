TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 036 подписчиков

«»Надо бросать курить»: Лера Кудрявцева с юмором оценила своё дыхание во время отпуска в Сен-Тропе»

«»Надо бросать курить»: Лера Кудрявцева с юмором оценила своё дыхание во время отпуска в Сен-Тропе»

Лера Кудрявцева поделилась в личном блоге кадрами из поездки в Сен-Тропе. Телеведущая позировала в ярком купальнике у бассейна на вилле, где отдыхает вместе с дочерью Марией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии