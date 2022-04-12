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Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России

Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству «Прайм», что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.

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