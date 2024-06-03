Зеленский прибыл на Филиппины с необъявленным визитом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Манилу с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и поблагодарил его за поддержку и "четкую позицию" в отношении украинского конфликта, сообщает РБК.
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