Зеленский прибыл на Филиппины с необъявленным визитом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Манилу с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и поблагодарил его за поддержку и "четкую позицию" в отношении украинского конфликта, сообщает РБК.