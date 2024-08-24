Кургинян рассказал, почему бессмысленно говорить о «красных линиях»

Все разговоры о «красных линиях» в конфликте с Украиной бессмысленны, поскольку за ними в текущих условиях не последует решительных действий со стороны России, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 августа в программе «Объективно» на белорусском канале ОНТ.