Фейков нет. Только достоверные новости

7 973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • brigadier21 Snytsarienko
    Товарищ литератор, конечно фраза "дадим п...ы душителям..." по народному правильная, но литератору лучше всё-таки нап...На фронте уничтож...
  • Sergey
    Со ждунами нужно максимально жёстко!Нет безобидных «ж...
  • Владимир Петров
    Не только дураки - мешают гестапо, стукачи, заградотряды, минные поля, обстрелы ещё в тылу... Не очень-то сбежишь. Ещ..."Волга" в Запорожье

Токаев, как и Пашинян, проиграл. Запад бросил, Россия обратно не принимает

Токаев, как и Пашинян, проиграл. Запад бросил, Россия обратно не принимает

Вот, только написал заметку про предателя Пашиняна, как новый инфоповод появился. И касается он явно более матёрого политика, который тем не менее, оказался всё равно не особо дальновиден и "наломал дров", что привело к экономическим проблемам в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Очень бы хотелось твердого решения в отношении Токаева - нет и ВСЕ! А про Вову что говорить - агония предсмертная у него. Подрыгается ещё немного, и освободит площадку...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх