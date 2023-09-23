Токаев, как и Пашинян, проиграл. Запад бросил, Россия обратно не принимает
Вот, только написал заметку про предателя Пашиняна, как новый инфоповод появился. И касается он явно более матёрого политика, который тем не менее, оказался всё равно не особо дальновиден и "наломал дров", что привело к экономическим проблемам в стране.
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Очень бы хотелось твердого решения в отношении Токаева - нет и ВСЕ! А про Вову что говорить - агония предсмертная у него. Подрыгается ещё немного, и освободит площадку...
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