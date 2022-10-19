В Магнитогорске продолжается реализацию проекта «Наравне со всеми» для детей с ментальными особенностями развития

Благотворительный фонд «Металлург» (основной благотворитель – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») продолжает реализацию проекта «Наравне со всеми: адаптивная физическая культура и спорт для детей с ментальными особенностями развития».
Благотворительный фонд «Металлург» (основной благотворитель – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») продолжает реализацию проекта «Наравне со всеми: адаптивная физическая культура и спорт для детей с ментальными особенностями развития».
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