В Петербурге с 15 октября стартует отопительный сезон

Соответствующее распоряжение издал комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Губернатор Александр Беглов сообщил: "30 сентября мы начали в городе периодическое протапливание – дали тепло в детские сады, школы, другие социальные учреждения.
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