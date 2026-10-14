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В Петербурге с 15 октября стартует отопительный сезон

В Петербурге с 15 октября стартует отопительный сезон

Соответствующее распоряжение издал комитет по энергетике и инженерному обеспечению.  Губернатор Александр Беглов сообщил: "30 сентября мы начали в городе периодическое протапливание – дали тепло в детские сады, школы, другие социальные учреждения.

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