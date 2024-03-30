Цзю − о вызове Спенса: «Наконец он проснулся»

«Вызов Спенса? Прекрасно, он наконец-то проснулся. Я думал, что он будет спать дольше», − сказал чемпион мира по боксу в первом среднем весе Тимофей Цзю, который в ночь на 31 марта подерется с Себастьяном Фундорой за титулы WBO и WBC.
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