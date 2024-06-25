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Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в поселке Весяное

Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в поселке Весяное

Представитель действующего на территории Николаевщины подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что Армия Российской Федерации в ночной период поразила очередной объект войск киевского режима.

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