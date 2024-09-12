Что делать, если ребенок не хочет идти в школу?

Осенью может падать не только листва, но и учебная мотивация. Только ли лень виновата? НЕ ПЕРЕРАСТЁТ Тяга к знаниям, а также использование их для повышения своего социального статуса или одобрения окружающих заложены природой.
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