Результаты выборных процессов демонстрируют несогласие людей с проводимой лидерами государств политикой Поражение действующих глав государств США и стран Европы в ходе выборных процессов говорят о том, что граждане этих государств не согласны с проводимой политикой и требуют ухода лидеров своих стран.
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