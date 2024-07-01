Результаты выборных процессов демонстрируют несогласие людей с проводимой лидерами государств политикой Поражение действующих глав государств США и стран Европы в ходе выборных процессов говорят о том, что граждане этих государств не согласны с проводимой политикой и требуют ухода лидеров своих стран.