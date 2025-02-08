Задоров забил и сделал передачу в матче с «Вегасом». У защитника 3+11 в 57 играх

«Бостон» принимает «Голден Найтс» (2:1, первый период) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Защитник «Брюинс» Никита Задоров сделал голевую передачу и забил гол: на 4-й минуте он ассистировал Брэду Маршанду, а на 14-й забросил сам.