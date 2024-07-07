Поздравление губернатора ЯНАО Д.А. Артюхова с Днем работников морского и речного флота

Дорогие земляки! Поздравляю ветеранов и работников ямальского флота с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота! Жизнь на Ямале и экономическое развитие округа немыслимы без водного транспорта.
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