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Поздравление губернатора ЯНАО Д.А. Артюхова с Днем работников морского и речного флота

Поздравление губернатора ЯНАО Д.А. Артюхова с Днем работников морского и речного флота

Дорогие земляки! Поздравляю ветеранов и работников ямальского флота с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота! Жизнь на Ямале и экономическое развитие округа немыслимы без водного транспорта.

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