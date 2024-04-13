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11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси была создана сеть концентрационных лагерей и тюрем, в которых без суда и определённого срока заключения массово удерживались и уничтожались сотни тысяч людей.

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