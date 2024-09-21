Экс-советник Федуна об Абаскале: посредственный тренер

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с поста наставника испанской "Гранады", назвав его посредственным специалистом, передает "Спорт-Экспресс".
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