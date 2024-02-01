Правовед Рожнов: Патриарху Кириллу досталась «тяжелая ноша»

Профессор, преподаватель истории государства и права России Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов рассказал, что период патриаршего служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла войдет в историю как выдающиеся время.
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