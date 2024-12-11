Рантанен с 3+2 в 600-м матче в НХЛ, Столарц с 38 сэйвами против «Нью-Джерси» и Бобровский с победой над «Сиэтлом» – звезды дня в лиге

Подведены итоги очередного игрового дня. Третья звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с победой над «Сиэтлом» (2:1 Б) – 17 сэйвов после 18 бросков в основное время и в овертайме, а также 2 отраженных буллита из 2 в серии.