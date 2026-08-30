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ИА Регнум

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Лантратова: Россия ведет работу по следующему большому обмену с Украиной

Лантратова: Россия ведет работу по следующему большому обмену с Украиной

Между Россией и Украиной готовится новый большой обмен военнопленными. Об этом 31 августа сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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