Лантратова: Россия ведет работу по следующему большому обмену с Украиной

Между Россией и Украиной готовится новый большой обмен военнопленными. Об этом 31 августа сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
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