«Петербургский дневник» готовит премьеру докфильма об Играх доброй воли

Они состоялись 30 лет назад, однако до сих пор влияют на жизнь Петербурга 30 лет и 3 дня назад в Санкт-Петербурге стартовали III Игры доброй воли, которые стали не просто первым масштабным спортивным событием постсоветской России, но и знаковым этапом в развитии Северной столицы.