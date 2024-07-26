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Петербургский дневник

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«Петербургский дневник» готовит премьеру докфильма об Играх доброй воли

«Петербургский дневник» готовит премьеру докфильма об Играх доброй воли

Они состоялись 30 лет назад, однако до сих пор влияют на жизнь Петербурга 30 лет и 3 дня назад в Санкт-Петербурге стартовали III Игры доброй воли, которые стали не просто первым масштабным спортивным событием постсоветской России, но и знаковым этапом в развитии Северной столицы.

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